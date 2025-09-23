Nel mondo dello sport, ci sono figure la cui influenza va ben oltre il campo da gioco. Uomini e donne che plasmano carriere, forgiano campioni e lasciano un segno indelebile non solo nelle statistiche, ma anche nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerli. Quando una di queste anime straordinarie ci lascia, il dolore non è solo quello di chi perde un amico o un mentore, ma è un lutto collettivo che attraversa generazioni di atleti, appassionati e addetti ai lavori. La notizia della sua scomparsa, all’età di 86 anni, ha avvolto il mondo del tennis in una profonda tristezza, un lutto che celebra la vita di un uomo che è stato un faro di saggezza, un maestro di vita e un pilastro per alcuni dei più grandi campioni della storia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sport in lutto, addio a una vera leggenda! I più grandi lo piangono