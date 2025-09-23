Sabato scorso l’ Associazione Valentina ODV, in collaborazione con la Polisportiva Centese di Tiro alla Fune, ha organizzato il primo torneo di tiro alla fune, con un grande successo di partecipazione sia come squadre in gara che come afflusso di pubblico. "È stata una giornata bellissima: dieci squadre dilettantistiche si sono sfidate in un clima davvero positivo, pieno di entusiasmo, energia e voglia di stare insieme – dice Jessica Frabetti – Tra le squadre partecipanti c’erano realtà molto diverse tra loro, dalle associazioni carnevalesche del territorio ai gruppi amatoriali, a dimostrazione di quanto lo sport sappia unire mondi anche molto diversi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sport e solidarietà per aiutare la pediatria"