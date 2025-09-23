Sport e inglese nuovi indirizzi alle superiori

L’ istituto di istruzione superiore Luigi Fantini amplia la propria offerta scolastica. Dal prossimo anno, si arricchiranno di nuove possibilità gli indirizzi già attivi all’interno della scuola. Dal punto di vista tecnico, si ricorre alla cosiddetta ‘curvatura’ dei piani ministeriali, ovvero alla possibilità della singola scuola di discostarsi dalle organizzazioni orarie previste, sulla base di proprie valutazioni. "É da dicembre del 2024 – rivela Sara Ragno, vice preside del Fantini – che siamo al lavoro per queste novità. Nelle scelte abbiamo considerato i dati provenienti dall’ufficio scolastico regionale e i desideri di famiglie e ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sport e inglese, nuovi indirizzi alle superiori

In questa notizia si parla di: sport - inglese

A segno Carta e Dominici. K Sport all’inglese, piegato il Chiesanuova

UNA RICERCA INGLESE. Dimmi che sport fai e ti dirò che persona sei

TeamSport SSD. AudioStockBox · Big Game. Siamo felici di annunciare una nuova partnership! La scuola di inglese Helen Doron di Cernusco sul Naviglio diventa Sponsor ufficiale del Settore Giovanile della società di calcio femminile Team Sport U - facebook.com Vai su Facebook

Kolo torna in ballo? Incubo inglese? Salta Harder Scatto Milan per Nkunku Roma a carte scoperte Elmas, un jolly per Conte La prima pagina del Corriere dello Sport di giovedì 28 agosto #Corrieredellosport - X Vai su X

Sport e inglese, nuovi indirizzi alle superiori; Boom di iscritti all'Istituto Keynes, ma ora servono nuovi spazi; Multi Camp L’Aquila 2025: sport, inglese e divertimento per bambini tra 3 e 14 anni.

Sport e inglese, nuovi indirizzi alle superiori - All’istituto Fantini si aggiungono discipline nei piani ministeriali: dal marketing alla filosofia. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Benevento, scuola. Zero tagli e nuovi indirizzi: cultura, sport e arte orafa - È un quadro in chiaroscuro per la scuola sannita quello che scaturisce dal riassetto dell’offerta formativa varato dalla Regione. Secondo ilmattino.it