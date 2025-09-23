Spoleto trovato un cadavere sezionato all’interno di un sacco | indagini in corso

Il cadavere di una persona non ancora identificata è stato trovato lunedì sera all’interno di un sacco vicino alla ferrovia a Spoleto (Perugia), nel quartiere Casette. Il corpo, sezionato, è stato notato da un passante in una zona dove si trovano diverse abitazioni, a ridosso di un’area giochi attrezzata per bambini: nelle vicinanze è stata repertata una bicicletta. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Scientifica e dei reparti territoriali: gli accertamenti medico-legali stabiliranno le cause del decesso. Al vaglio degli investigatori, coordinati dalla Procura di Spoleto, c’è anche l’ipotesi che il cadavere appartenga a un 21enne scomparso da qualche giorno da una comunità terapeutica in città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spoleto, trovato un cadavere sezionato all’interno di un sacco: indagini in corso

In questa notizia si parla di: spoleto - trovato

Spoleto, muore d’infarto dopo aver trovato la casa svaligiata

Spoleto, trovato un cadavere fatto a pezzi

Spoleto, orrore vicino alla ferrovia: cadavere fatto a pezzi trovato in un sacco

Cadavere di un uomo fatto a pezzi trovato in un sacco a SpoletoIl corpo era vicino alla ferrovia e sarebbe stato sezionato. Si indaga sulla possibilità che si tratti di ungiovane che alcuni giorni fa ha lasciato una struttura di accoglienza delterritorio #Spoleto #Cro - facebook.com Vai su Facebook

Cadavere di un uomo fatto a pezzi trovato in un sacco a Spoleto #Spoleto #CronacaNera #Cadavere #Notizie #Omicidio #Indagini #FattoApezzi #Giallo #Umbria #Cronaca - X Vai su X

Spoleto, trovato un cadavere sezionato all’interno di un sacco: indagini in corso; Cadavere trovato in un sacco a Spoleto; Orrore a pochi passi dal parco giochi: trovato un cadavere fatto a pezzi e chiuso in un sacco.

Macabra scoperta a Spoleto: cadavere trovato in un sacco, indagini in corso - Spoleto sotto choc: cadavere di un uomo rinvenuto in un sacco vicino alla ferrovia, indagini in corso. Riporta notizie.it

Il cadavere fatto a pezzi è del 21enne del Bangladesh scomparso quattro giorni fa - Al momento lo hanno parzialmente identificato dai tratti somatici, non ci sono infatti documenti che possano, oltre ogni ragionevole dubbio, dare una identità al cadavere fatto a pezzi ritrovato ieri ... Scrive corrieredellumbria.it