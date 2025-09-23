Spoleto trovato cadavere in un sacco | indagini in corso

(Adnkronos) – Proseguono le indagini dei carabinieri sul cadavere trovato nella zona di via Primo Maggio a Spoleto (Perugia). I militari sono al lavoro per l'identificazione del corpo, rinvenuto tra i giardini pubblici e i binari della ferrovia che costeggia il rione Casette. E' stato un passante a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine e i . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: spoleto - trovato

Spoleto, muore d’infarto dopo aver trovato la casa svaligiata

Spoleto, trovato un cadavere fatto a pezzi

Spoleto, orrore vicino alla ferrovia: cadavere fatto a pezzi trovato in un sacco

Cadavere di un uomo fatto a pezzi trovato in un sacco a SpoletoIl corpo era vicino alla ferrovia e sarebbe stato sezionato. Si indaga sulla possibilità che si tratti di ungiovane che alcuni giorni fa ha lasciato una struttura di accoglienza delterritorio #Spoleto #Cro - facebook.com Vai su Facebook

Cadavere di un uomo fatto a pezzi trovato in un sacco a Spoleto #Spoleto #CronacaNera #Cadavere #Notizie #Omicidio #Indagini #FattoApezzi #Giallo #Umbria #Cronaca - X Vai su X

Orrore ai giardini: cadavere fatto a pezzi e lasciato in un sacco della spazzatura; Spoleto, trovato un cadavere sezionato all’interno di un sacco: indagini in corso; Spoleto, trovato sacco nero con all'interno resti di cadavere fatto a pezzi. Si indaga.

Spoleto, cadavere mutilato senza testa e gambe trovato in un sacco vicino al parco giochi: la vittima è il 21enne Bala Sagor. Caccia al killer - Orrore a Spoleto, dove il corpo mutilato di un uomo è stato ritrovato nella serata di lunedì. Scrive ilmessaggero.it

Perugia, cadavere trovato in un sacco a Spoleto - Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione, all'interno di un sacco, è stato trovato lunedì sera in una scarpata a Spoleto, in provincia di ... Segnala lapresse.it