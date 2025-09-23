Un passante ha scoperto un sacco con un corpo fatto a pezzi vicino all’area giochi e ai binari. Indagini in corso, ipotesi legata a un giovane scomparso Orrore a Spoleto, comune in provincia di Perugia: nella giornata di lunedì 22 settembre, un passante ha ritrovato un cadavere smembrato all'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spoleto (PG), trovato da un passante un cadavere smembrato in un sacco della spazzatura vicino a parco giochi, attesa autopsia sui resti