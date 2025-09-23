Spoleto PG trovato da un passante un cadavere smembrato in un sacco della spazzatura vicino a parco giochi attesa autopsia sui resti
Un passante ha scoperto un sacco con un corpo fatto a pezzi vicino all’area giochi e ai binari. Indagini in corso, ipotesi legata a un giovane scomparso Orrore a Spoleto, comune in provincia di Perugia: nella giornata di lunedì 22 settembre, un passante ha ritrovato un cadavere smembrato all'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: spoleto - trovato
Spoleto, muore d’infarto dopo aver trovato la casa svaligiata
Spoleto, trovato un cadavere fatto a pezzi
Spoleto, orrore vicino alla ferrovia: cadavere fatto a pezzi trovato in un sacco
Cadavere di un uomo fatto a pezzi trovato in un sacco a SpoletoIl corpo era vicino alla ferrovia e sarebbe stato sezionato. Si indaga sulla possibilità che si tratti di ungiovane che alcuni giorni fa ha lasciato una struttura di accoglienza delterritorio #Spoleto #Cro - facebook.com Vai su Facebook
Cadavere di un uomo fatto a pezzi trovato in un sacco a Spoleto #Spoleto #CronacaNera #Cadavere #Notizie #Omicidio #Indagini #FattoApezzi #Giallo #Umbria #Cronaca - X Vai su X
Cadavere trovato in un sacco a Spoleto; Orrore a pochi passi dal parco giochi: trovato un cadavere fatto a pezzi e chiuso in un sacco; Spoleto, trovato cadavere a pezzi in un sacco.
Cadavere smembrato trovato in un sacco a Spoleto: l’allarme lanciato da un passante, indagini in corso - A Spoleto nella serata di oggi, lunedì 22 settembre, è stato rinvenuto il cadavere di una persona non ancora identificata ... Si legge su fanpage.it
Macabra scoperta a Spoleto: cadavere trovato in un sacco, indagini in corso - Spoleto sotto choc: cadavere di un uomo rinvenuto in un sacco vicino alla ferrovia, indagini in corso. Scrive notizie.it