Proseguono le indagini dei carabinieri sul cadavere trovato ieri sera nella zona di via Primo Maggio a Spoleto (Perugia). A lanciare l'allarme è stato un passante. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto, hanno trovato un sacco, lasciato tra un giardino pubblico e la linea ferroviaria, con dentro un corpo mutilato e in avanzato stato di decomposizione. L'ipotesi al centro dell'indagine dei carabinieri è di omicidio. Dai primi rilievi emerge che la vittima potrebbe essere stata uccisa con armi da taglio in un posto diverso dal luogo dove è stata ritrovata e poi portata lì dopo essere stata sezionata. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Spoleto, cadavere mutilato trovato in un sacco: indagini per omicidio