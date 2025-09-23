Spoleto cadavere mutilato trovato in un sacco | indagini per omicidio
Proseguono le indagini dei carabinieri sul cadavere trovato ieri sera nella zona di via Primo Maggio a Spoleto (Perugia). A lanciare l'allarme è stato un passante. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto, hanno trovato un sacco, lasciato tra un giardino pubblico e la linea ferroviaria, con dentro un corpo mutilato e in avanzato stato di decomposizione. L'ipotesi al centro dell'indagine dei carabinieri è di omicidio. Dai primi rilievi emerge che la vittima potrebbe essere stata uccisa con armi da taglio in un posto diverso dal luogo dove è stata ritrovata e poi portata lì dopo essere stata sezionata. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: spoleto - cadavere
Spoleto, trovato un cadavere fatto a pezzi
Spoleto, orrore vicino alla ferrovia: cadavere fatto a pezzi trovato in un sacco
Cadavere trovato in un sacco a Spoleto
#Spoleto: #cadavere a #pezzi in un #sacco. È del 21enne #scomparso #giovedì https://umbriaon.it/spoleto-cadavere-a-pezzi-in-un-sacco-indagini-senza-sosta/… #Umbria #indagini #carabinieri #Bangladesh #omicidio - X Vai su X
Un passante ha fatto una scoperta agghiacciante a Spoleto, in Umbria. Nella serata di lunedì 22 settembre, nei pressi della ferrovia che costeggia il rione Casette, è stato trovato un sacco contenente il cadavere di una persona fatta a pezzi. L'allarme è scattato - facebook.com Vai su Facebook
Spoleto, cadavere mutilato trovato in un sacco: indagini per omicidio; Omicidio a Spoleto, cadavere di Bala Sagor detto Obi trovato in un sacco nero: corpo del 21enne fatto a pezzi; Spoleto, cadavere mutilato senza testa e gambe trovato in un sacco vicino al parco giochi: la vittima è il 21enne Bala Sagor. Caccia al....
Spoleto, cadavere mutilato senza testa e gambe trovato in un sacco vicino al parco giochi: la vittima è il 21enne Bala Sagor. Caccia al killer - Orrore a Spoleto, dove il corpo mutilato di un uomo è stato ritrovato nella serata di lunedì. Secondo ilmessaggero.it
Spoleto: cadavere mutilato di Bala Sagor (detto Obi) trovato in un sacco nero della spazzatura - Obi, il cui vero nome era Bala Sagor, viveva a Spoleto, dove si era fatto conoscere nel settore della ristorazione. Segnala tg.la7.it