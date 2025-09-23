Spoleto cadavere mutilato e chiuso in un sacco trovato vicino al parco | potrebbe essere 21enne bengalese

“Non ci sono fermi. Cosa c’è dentro il sacco? Non ci posso dire nulla“. E’ così che il procuratore di Spoleto, Claudio Cicchella ha commentato ai giornalisti il sopralluogo condotto stamane nell’area dove ieri sera è stato trovato il cadavere mutilato a Spoleto. Da quell’allarme lanciato da un passante in via Primo Maggio, le indagini . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Spoleto, cadavere mutilato e chiuso in un sacco trovato vicino al parco: potrebbe essere 21enne bengalese

Cadavere fatto a pezzi e nascosto in un sacco, mistero a Spoleto

Un passante ha fatto una scoperta agghiacciante a Spoleto, in Umbria. Nella serata di lunedì 22 settembre, nei pressi della ferrovia che costeggia il rione Casette, è stato trovato un sacco contenente il cadavere di una persona fatta a pezzi. L'allarme è scattato

Spoleto: cadavere mutilato di Bala Sagor (detto Obi) trovato in un sacco nero della spazzatura - Obi, il cui vero nome era Bala Sagor, viveva a Spoleto, dove si era fatto conoscere nel settore della ristorazione. Lo riporta tg.la7.it

Spoleto, cadavere mutilato senza testa e gambe trovato in un sacco vicino al parco giochi: la vittima è il 21enne Bala Sagor. Caccia al killer - Orrore a Spoleto, dove il corpo mutilato di un uomo è stato ritrovato nella serata di lunedì. Da ilmattino.it