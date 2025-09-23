Spoleto cadavere fatto a pezzi ritrovato in un sacco nero vicino alla ferrovia

Un cadavere fatto a pezzi e in una condizione tale da non permetterne neanche la ricomposizione integrale da parte degli agenti della scientifica. È questa la macabra scoperta effettuata nella tarda serata di ieri nel quartiere Casette di Spoleto, quando un passante, durante una tranquilla passeggiata serale, ha notato un sacco nero di grandi dimensioni nei pressi dei binari ferroviari e ha dato l’allarme al 112. Accanto ai resti del cadavere è stata anche rinvenuta una bicicletta elettrica che ora gli agenti stanno provando a ricollegare al proprietario. Le indagini. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti guidati dal colonnello Sergio Molinari, la vittima dovrebbe essere un uomo in giovane età deceduto da alcuni giorni. 🔗 Leggi su Open.online

Il cadavere fatto a pezzi è del 21enne del Bangladesh scomparso quattro giorni fa - Al momento lo hanno parzialmente identificato dai tratti somatici, non ci sono infatti documenti che possano, oltre ogni ragionevole dubbio, dare una identità al cadavere fatto a pezzi ritrovato ieri ... Segnala corrieredellumbria.it

Spoleto, cadavere mutilato senza testa e gambe trovato in un sacco vicino al parco giochi: la vittima è il 21enne Bala Sagor. Caccia al killer - Orrore a Spoleto, dove il corpo mutilato di un uomo è stato ritrovato nella serata di lunedì. Si legge su ilmattino.it