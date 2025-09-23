Spider-Man | Brand New Day svelato il ruolo interpretato da Marvin Jones III

Online sembra essere stato svelato il personaggio, un villain, che è stato affidato all'attore, ecco le nuove indiscrezioni. Nel cast del film Spider-Man: Brand New Day ci sarà anche l'attore Marvin Jones III che interpreterà un personaggio di cui online sono stati svelati i primi dettagli. Sony e Marvel non hanno confermato ufficialmente le indiscrezioni, ma non proseguite con la lettura se non volete. Il personaggio affidato a Marvin Jones III Secondo quanto confermato dalle fonti di Deadline, Marvin Jones III interpreterà nel film live-action il personaggio di Tombstone, a cui aveva già dato voce nel progetto animato Spider-Man: Un Nuovo Universo e nei rispettivi sequel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

