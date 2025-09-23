Spider-Man | Brand New Day svelato il ruolo interpretato da Marvin Jones III
Online sembra essere stato svelato il personaggio, un villain, che è stato affidato all'attore, ecco le nuove indiscrezioni. Nel cast del film Spider-Man: Brand New Day ci sarà anche l'attore Marvin Jones III che interpreterà un personaggio di cui online sono stati svelati i primi dettagli. Sony e Marvel non hanno confermato ufficialmente le indiscrezioni, ma non proseguite con la lettura se non volete. Il personaggio affidato a Marvin Jones III Secondo quanto confermato dalle fonti di Deadline, Marvin Jones III interpreterà nel film live-action il personaggio di Tombstone, a cui aveva già dato voce nel progetto animato Spider-Man: Un Nuovo Universo e nei rispettivi sequel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: spider - brand
Spider-Man: Brand New Day, nuovi rumor svelano l’apparizione di Hulk e il team-up con The Punisher
Spider-Man: Brand New Day, alcune indiscrezioni rivelano piani per Hulk e The Punisher
Spider-Man: Brand-New Day, quando e dove cominciano le riprese del film con Tom Holland
La star di Spider-Man ha avuto un incidente durante le riprese di Spider-Man: Brand New Day, quali sono le sue condizioni? https://cinema.everyeye.it/notizie/spider-man-come-tom-holland-incidente-set-brand-new-day-829549.html?utm_medium=Social&u - facebook.com Vai su Facebook
#TomHolland, commozione cerebrale durante le riprese di "Spider-Man: Brand-New Day" - X Vai su X
Spider-Man: Brand New Day, svelato un enorme spoiler sul personaggio di Sadie Sink; Spider-Man: Brand New Day, nuova aggiunta al cast: svelato l'attore di Tombstone!; Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland rivela il coinvolgimento sottile di Tobey Maguire e Andrew Garfield.
Spider-Man: Brand New Day, emerge un nuovo dettaglio sul personaggio di Sadie Sink - Emergono nuove voci di corridoio sul personaggio che interpreterà Sadie Sink in Spider- Riporta comingsoon.it
Spider-Man: Brand New Day, svelato il ruolo interpretato da Marvin Jones III - Online sembra essere stato svelato il personaggio, un villain, che è stato affidato all'attore, ecco le nuove indiscrezioni. Scrive movieplayer.it