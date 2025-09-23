Spezia Lab Future mette al sicuro la Under 19 Tre successi nel girone di ammissione
Altro importante risultato nella nuova “tre giorni“ di spareggi per l’ammissione al campionato U19 Gold toscano quello ottenuto a Fornacette da Spezia Lab Future. Si affrontavano in un girone all’italiana quattro squadre: Folgore Fucecchio, Basket Donoratico e Shoemakers Monsummano oltre ai bianconeri spezzini. Solita formula, le prime due classificate in U19 Gold le restanti in U19 Silver al termine delle 6 gare. Pratica chiusa dagli spezzini nelle prime due giornate con due vittorie nette in due partite dominate e indirizzate già nei primi due quarti da una difesa solida ed un attacco abbastanza fluido che variava le scelte con attenzione alle direttive di coach Soncini tanto da andare tutti a referto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
