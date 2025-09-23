Spezia Lab Future mette al sicuro la Under 19 Tre successi nel girone di ammissione

Lanazione.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro importante risultato nella nuova “tre giorni“ di spareggi per l’ammissione al campionato U19 Gold toscano quello ottenuto a Fornacette da Spezia Lab Future. Si affrontavano in un girone all’italiana quattro squadre: Folgore Fucecchio, Basket Donoratico e Shoemakers Monsummano oltre ai bianconeri spezzini. Solita formula, le prime due classificate in U19 Gold le restanti in U19 Silver al termine delle 6 gare. Pratica chiusa dagli spezzini nelle prime due giornate con due vittorie nette in due partite dominate e indirizzate già nei primi due quarti da una difesa solida ed un attacco abbastanza fluido che variava le scelte con attenzione alle direttive di coach Soncini tanto da andare tutti a referto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

spezia lab future mette al sicuro la under 19 tre successi nel girone di ammissione

© Lanazione.it - Spezia Lab Future mette al sicuro la Under 19. Tre successi nel girone di ammissione

In questa notizia si parla di: spezia - future

Spezia Lab Future mette al sicuro la Under 19. Tre successi nel girone di ammissione; Pistoia Basket Junior, bella doppietta vincente per Under19 e 17; News 24.

spezia lab future metteSpezia Lab Future mette al sicuro la Under 19. Tre successi nel girone di ammissione - La formazione spezzina nel rispetto delle aspettative è adesso presente in tutte le manifestazioni riservate al settore giovanile ... Da lanazione.it

Basket U19, Spezia Lab Future vince anche con Folgore Fucecchio - Altro importante risultato dello Spezia Lab Future nella nuova tre giorni di spareggi - Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spezia Lab Future Mette