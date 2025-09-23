Spettacolare salvataggio Vigili del Fuoco in elicottero di una neonata
Milano, 23 set. (askanews) - Nelle immagini lo spettacolare salvataggio di una neonata e della sua mamma bloccate in casa a Meda, in Brianza (Mb), a causa del maltempo, con l'acqua che saliva pericolosamente. A salvarle l'equipaggio dell'elicottero del nucleo dei vigili del fuoco di Malpensa. Dalla giornata di ieri i Vigili del fuoco hanno portato a termine oltre 600 interventi per fronteggiare gli effetti del maltempo che ha colpito soprattutto il Nord Ovest Italia. In Lombardia squadre del Corpo nazionale hanno effettuato nelle ultime 24 ore 470 soccorsi, tra le province di Milano, Monza Brianza e Como. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: spettacolare - salvataggio
Salvataggio spettacolare a Bardonecchia: tre cani recuperati in cordata dalla Guardia di Finanza e CNSAS
Resta incastrato dietro una cascata, il video dello spettacolare salvataggio in California
Sul tetto dell'auto per il maltempo, lo spettacolare salvataggio di madre e bimbo di 10 mesi
#Maltempo, equipaggio elicottero #vigilidelfuoco salva mamma e figlia a Meda in Brianza (MB). Nella clip la spettacolare operazione di salvataggio della piccola - X Vai su X
Velista disperso in mare da giorni. Lo spettacolare salvataggio della Guardia Costiera - facebook.com Vai su Facebook
Spettacolare salvataggio Vigili del Fuoco in elicottero di una neonata; Escursionista americana dispersa nella costa di Baunei, il video dello spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco; Husky smarrito e bloccato in un dirupo sul Monte Sirente: lo spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco nella neve della faggeta.
Precipita per 25 metri, escursionista recuperato dall’elicottero - È accaduto nel pomeriggio di domenica in località Fargno Basso di Bolognola, nel maceratese. Segnala veratv.it
Lentate sul Seveso, neonata salvata con l'elisoccorso: era bloccata sul tetto dell'auto con la madre - Spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco di una bimba di 10 mesi, recuperata a Lentate sul Seveso dal tetto di un'auto in panne e portata in elicottero con il verricello. Si legge su milano.repubblica.it