Milano, 23 set. (askanews) - Nelle immagini lo spettacolare salvataggio di una neonata e della sua mamma bloccate in casa a Meda, in Brianza (Mb), a causa del maltempo, con l'acqua che saliva pericolosamente. A salvarle l'equipaggio dell'elicottero del nucleo dei vigili del fuoco di Malpensa. Dalla giornata di ieri i Vigili del fuoco hanno portato a termine oltre 600 interventi per fronteggiare gli effetti del maltempo che ha colpito soprattutto il Nord Ovest Italia. In Lombardia squadre del Corpo nazionale hanno effettuato nelle ultime 24 ore 470 soccorsi, tra le province di Milano, Monza Brianza e Como. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spettacolare salvataggio Vigili del Fuoco in elicottero di una neonata