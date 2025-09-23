“Spero davvero che non giochi mai più nella Lazio”, arriva il dito puntato che vuole far fuori il calciatore biancoceleste. Ecco cosa è successo. Una situazione molto delicata da gestire e che oggi è fondamentale da studiare per capire come andranno anche i prossimi mesi in casa biancoceleste. (ANSA) TvPlay.it Paolo Signorelli ha commentato Lazio-Roma a TvPlay scagliandosi con Nuno Tavares, terzino che ha deciso con un errore la partita aprendo la strada al gol di Lorenzo Pellegrini. “Spero che Tavares non giochi più nella Lazio. 🔗 Leggi su Tvplay.it

"Spero che non giochi mai più nella Lazio", dito puntato: l'ha fatto fuori