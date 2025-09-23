Spazi aperti per una cultura accessibile | a Bergamo raggiunti 100 mila euro
IL PROGETTO. Promosso da Fondazione della Comunità Bergamasca per favorire la partecipazione alla vita culturale di persone con disabilità e fragilità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: spazi - aperti
Caso kisscam Coldplay: perché non c’è privacy negli spazi aperti
Caso Coldplay: perché non c’è privacy negli spazi aperti
“Spazi Aperti per una cultura accessibile”: sostegno da Mastrovito, Vava, Chiara Bersani, Rosalba Piccinni e Francesca Remigi
Boschi, acqua, spazi aperti. Lasciati ispirare. __________ Woods, water, open spaces. Let yourself be inspired. - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Francia, a Palazzo Farnese spazi aperti il 27/9 per la “Notte dei 150 anni” @FranceenItalie @ef_rome @SAFS_ICR agenziacult.it/cultura/italia… - X Vai su X
«Spazi aperti per una cultura accessibile»: a Bergamo raggiunti 100 mila euro; “Spazi Aperti per una cultura accessibile”: sostegno da Mastrovito, Vava, Chiara Bersani, Rosalba Piccinni e Francesca Remigi; I Segni dell'Anima - Mostra - Bergamo - Monastero del Carmine.
«Spazi aperti per una cultura accessibile»: a Bergamo raggiunti 100 mila euro - Il progetto «Spazi aperti per una cultura accessibile» ha l’obiettivo di favorire la partecipazione alla vita culturale di persone con disabilità e fragilità, attraverso tre azioni principali: ... Lo riporta ecodibergamo.it
“Spazi Aperti per una cultura accessibile”: sostegno da Mastrovito, Vava, Chiara Bersani, Rosalba Piccinni e Francesca Remigi - ”: con queste parole cinque artisti invitano a sostenere Spazi aperti per una cultura accessibile, il progetto promosso da Fondazione della Comunità ... Si legge su bergamonews.it