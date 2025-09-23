Spaventosa tromba d’aria presenti in fuga | immagini impressionanti

Caffeinamagazine.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno a mezzogiorno uno spettacolo naturale insolito ha sorpreso cittadini e turisti presenti lungo la costa di cagliari, capoluogo della Sardegna. Una tromba marina, formatasi davanti al mare del Poetto, ha catturato l’attenzione di centinaia di persone che in quel momento si trovavano a passeggiare o a trascorrere qualche ora di relax sul litorale. In pochi istanti una colonna d’acqua e aria si è innalzata verso il cielo, dando vita a una scena tanto suggestiva quanto impressionante. Il fenomeno non è passato inosservato neppure da altre zone della città: la tromba marina era ben visibile anche da Quartu e dalle aree circostanti, con numerosi curiosi che hanno immortalato l’evento con i propri smartphone. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spaventosa - tromba

Maltempo, tromba d’aria spaventosa e nubifragi: la situazione

Tromba d’aria spaventosa e nubifragi: terrore in Italia, venti fortissimi

Maltempo, tromba d’aria spaventosa: grandine e tanta acqua. Tutto bloccato

Meteo: Tromba marina spaventosa all'Isola d'Elba, il vortice sfiora la costa di Marciana; il Video - Un violento sistema temporalesco ha interessato la Toscana nella tarda serata di giovedì 21 agosto, spostandosi rapidamente dal golfo di Follonica verso la costa livornese e le province di Grosseto e ... ilmeteo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Spaventosa Tromba D8217aria Presenti