Spaventosa tromba d’aria presenti in fuga | immagini impressionanti
Intorno a mezzogiorno uno spettacolo naturale insolito ha sorpreso cittadini e turisti presenti lungo la costa di cagliari, capoluogo della Sardegna. Una tromba marina, formatasi davanti al mare del Poetto, ha catturato l'attenzione di centinaia di persone che in quel momento si trovavano a passeggiare o a trascorrere qualche ora di relax sul litorale. In pochi istanti una colonna d'acqua e aria si è innalzata verso il cielo, dando vita a una scena tanto suggestiva quanto impressionante. Il fenomeno non è passato inosservato neppure da altre zone della città: la tromba marina era ben visibile anche da Quartu e dalle aree circostanti, con numerosi curiosi che hanno immortalato l'evento con i propri smartphone.
Maltempo, tromba d’aria spaventosa e nubifragi: la situazione
Tromba d’aria spaventosa e nubifragi: terrore in Italia, venti fortissimi
Maltempo, tromba d’aria spaventosa: grandine e tanta acqua. Tutto bloccato
La tromba marina sullo Ionio di oggi pomeriggio ha toccato terra ferma sulla spiaggia della Marina di Nova Siri (Mt): attimi di paura tra i bagnanti mentre il vortice ha fatto letteralmente volare sedie e ombrelloni. Possiamo quindi parlare a tutti gli effetti di tor
Meteo: Tromba marina spaventosa all'Isola d'Elba, il vortice sfiora la costa di Marciana; il Video - Un violento sistema temporalesco ha interessato la Toscana nella tarda serata di giovedì 21 agosto, spostandosi rapidamente dal golfo di Follonica verso la costa livornese e le province di Grosseto e ...