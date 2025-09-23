Spaventosa tromba d’aria persone in fuga | le immagini impressionanti VIDEO

Spaventosa tromba d’aria, persone in fuga: le immagini impressionanti. Un fenomeno naturale ha catturato l’attenzione di centinaia di persone lungo un litorale affollato, trasformando una giornata ordinaria in uno spettacolo sorprendente e al tempo stesso inquietante. Passeggiatori, famiglie e turisti hanno assistito a una scena che sembrava uscita da un documentario: una colonna d’acqua e aria si è innalzata improvvisamente verso il cielo, suscitando stupore e curiosità. I cellulari hanno registrato ogni dettaglio, trasformando il momento in un evento rapidamente condiviso sui social media, dove le immagini hanno fatto il giro del web in poche ore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

