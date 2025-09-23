Sparatoria di Riesi | cinque arresti dopo l’indagine dei carabinieri

ABBONATI A DAYITALIANEWS I carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito cinque misure cautelari, di cui quattro in carcere e una ai domiciliari, per la sparatoria avvenuta il 10 settembre a Riesi, dove due persone rimasero ferite. Le indagini hanno permesso di raccogliere prove decisive che collegano gli indagati alla violenta spedizione. Le accuse. Quattro uomini, provenienti da Gela, Mazzarino e Riesi, sono accusati a vario titolo di concorso in tentato omicidio e porto illegale di armi comuni da sparo. Le autorità ritengono che il gruppo abbia agito in maniera coordinata, pianificando l’attacco con l’obiettivo di regolare conti pregressi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

