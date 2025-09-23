Sparatoria a Lama arrestato 20enne

Tarantini Time Quotidiano Nelle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno dato esecuzione un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 20enne del posto, presunto responsabile del reato di tentato omicidio. I fatti risalgono alla notte di domenica 14 settembre, quando, a seguito di una lite avvenuta circa un mese prima davanti a un locale della movida tarantina, il giovane avrebbe riconosciuto uno steward con il quale aveva avuto un acceso diverbio. Secondo quanto ricostruito, lo avrebbe seguito mentre rincasava a bordo del proprio motociclo, per poi affiancarlo ed esplodere nei suoi confronti tre colpi d’arma da fuoco, uno dei quali lo ha attinto alla gamba, per poi darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

