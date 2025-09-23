Spaccio nei vicoli | Lodi Questa amministrazione si occuperà di droga

Genovatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Questa amministrazione tornerà a occuparsi direttamente della droga, con un approccio basato sulla prevenzione". Lo ha detto l’assessora al Welfare del Comune di Genova, Cristina Lodi, rispondendo a un’interrogazione sullo spaccio e il degrado nel centro storico, tema molto sentito negli ultimi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

