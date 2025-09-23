Spaccio di crack e cocaina nell' abitazione vicina a una scuola

Spacciava droga nel suo appartamento vicino a una scuola e a un parco. Una donna di 46 anni è stata arrestata dai carabinieri a Nettuno, accusata di detenzione ai fini di spaccio. Nel corso di un controllo mirato, i militari dell'Arma, notando un insolito via vai di persone intorno all'abitazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Due spacciatori arrestati e sequestro di droga, trovate dosi di crack e hashish - I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del traffico delle sostanze stupefacenti, hanno arrestato ... Segnala 98zero.com

Aprilia, quarantenne denunciata per droga: trovata con cocaina, hashish e crack - I Carabinieri di Aprilia hanno denunciato una 40enne, già nota alle forze dell’ordine, sorpresa con dosi di cocaina, hashish e crack. Si legge su latinaquotidiano.it