Spaccio di cocaina scoperta banda a gestione ‘familiare’ Padre madre figlia e compagno di lei | tutti coinvolti
Siena, 23 settembre 2025 – Una vera e propria ‘azienda’ a gestione familiare dedita allo spaccio di cocaina. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Siena al termine di una lunga e complessa attività di indagine. L’inchiesta ha portato alla scoperta di una banda attiva da anni tra la città e la periferia, con l’esecuzione di due misure cautelari, gli arresti domiciliari e l’obbligo di dimora nel comune di residenza, e la denuncia di due persone già arrestate in flagranza nel 2024 per spaccio di sostanze stupefacenti e per le donne anche detenzione di arma clandestina. A finire agli arresti domiciliari è stato un cittadino italiano di 53 anni, che, secondo quanto ricostruito, insieme alla figlia di 27 anni e alla compagna di 51, gestiva un fiorente traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: spaccio - cocaina
Piazza Garibaldi, continua lo spaccio: 32enne sorpreso con 5 dosi di cocaina
Spaccio di cocaina nella Piana, altri sette indagati
Catania, giovane pusher arrestato con cocaina pronta allo spaccio
L’uomo aveva allestito una centrale dello spaccio. Sequestrati cocaina, hashish e marijuana già pronti per la vendita ? L'informazione nel palmo della tua mano. Resta connesso con la nostra app ? Scarica l’app da Google Play al seguente link: https://play.g - facebook.com Vai su Facebook
Spaccio di cocaina in via Isidoro La Lumia, scatta un arresto https://ift.tt/3gLvRKH - X Vai su X
Spaccio di cocaina, scoperta banda a gestione ‘familiare’. Padre, madre, figlia e compagno di lei: tutti coinvolti; Civitavecchia, sgominata banda con armi e cocaina: protagonista di incendi, estorsioni e violenze; Scoperta una banda criminale in Lombardia: oltre 200 kg di cocaina importati dal Nord Europa, 9 arresti.
Spaccio di cocaina a San Basilio, presa la banda dell'«edicola». Arrestato Maurizio Valeri: il figlio Danilo fu rapito a Ponte Milvio - Sgominata dai carabinieri della compagnia Montesacro la banda dell'«edicola», dal nome del luogo a San Basilio dove agivano i pusher, fra il 2021 e il 2023. roma.corriere.it scrive
Banda della cocaina, lo spaccio per vivere nel lusso in patria: «Stavano preparando la fuga a Santo Domingo» - Fermati poco prima del «salto di qualità» che aveva l’unico obiettivo di «reinvestire i proventi nella terra d’origine dove alcuni indagati avevano già trovato rifugio per il timore di ... Lo riporta ilgazzettino.it