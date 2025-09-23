Siena, 23 settembre 2025 – Una vera e propria ‘azienda’ a gestione familiare dedita allo spaccio di cocaina. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Siena al termine di una lunga e complessa attività di indagine. L’inchiesta ha portato alla scoperta di una banda attiva da anni tra la città e la periferia, con l’esecuzione di due misure cautelari, gli arresti domiciliari e l’obbligo di dimora nel comune di residenza, e la denuncia di due persone già arrestate in flagranza nel 2024 per spaccio di sostanze stupefacenti e per le donne anche detenzione di arma clandestina. A finire agli arresti domiciliari è stato un cittadino italiano di 53 anni, che, secondo quanto ricostruito, insieme alla figlia di 27 anni e alla compagna di 51, gestiva un fiorente traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spaccio di cocaina, scoperta banda a gestione ‘familiare’. Padre, madre, figlia e compagno di lei: tutti coinvolti