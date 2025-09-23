Sostenibilità Lentini Andriani | Imprese fondamentali per guidare il cambiamento

(Adnkronos) – “Il ruolo delle imprese è fondamentale da un punto di vista non solo economico, ma anche sociale, in una presa di coscienza e in una presa di responsabilità. Noi di Felicia ci sentiamo naturalmente investiti da questa responsabilità per guidare il cambiamento ed è, peraltro, la stessa responsabilità che ci chiedono le persone”. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: sostenibilit - lentini

Sostenibilità, Lentini (Andriani): "Imprese fondamentali per guidare il cambiamento" - 'Importante ascolto reciproco che metta al centro la sostenibilità per orientare a comportamenti più responsabili' ... Secondo msn.com

Imprese: Intesa Sanpaolo e Sace supportano crescita Andriani Spa - Sostenere il settore dell'agrifood, anche nel fronteggiare gli effetti negativi del caro energia e supportare la crescita: sono gli obiettivi dell'accordo che permetterà all'azienda Andriani Spa, che ... Come scrive ansa.it