Sostenibilità Gentili Legambiente | 146 eventi meteo estremi in 10 anni
(Adnkronos) – “Con l’Osservatorio Città-Clima di Legambiente abbiamo fatto una proiezione specifica sul tema agricolo: negli ultimi 10 anni ci sono stati 146 eventi meteo estremi che hanno messo in ginocchio l’agricoltura. Di questi 146, ben 79, più della metà, sono avvenuti negli ultimi due anni, con il 50% dei danni complessivi nei confronti dell’agricoltura”. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
