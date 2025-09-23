Sostenibilità Ferrante Kyoto Club | Green Heroes pensano che sia dimenticata

Ildifforme.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “I Green Heroes sono aziende che ritengono che la sostenibilità sia un po’ dimenticata e che il green deal in Europa abbia qualche difficoltà. In realtà, non corrisponde a quello che il sistema economico, almeno nelle sue aziende più dinamiche, sta praticando nella realtà”. Così Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club, in occasione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sostenibilit224 ferrante kyoto club green heroes pensano che sia dimenticata

© Ildifforme.it - Sostenibilità, Ferrante (Kyoto Club): “Green Heroes pensano che sia dimenticata”

In questa notizia si parla di: sostenibilit - ferrante

Roma. Piano Rifiuti di Gualtieri. Il vicepresidente del Kyoto Club Francesco Ferrante: un piano che nasce già vecchio - Dato che l’inceneritore di Roma era finito nel frullatore politico – strumentale e populista da entrambe le parti – c’eravamo ripromessi di rimanere in silenzio dato che le motivazioni per cui la ... Segnala romadailynews.it

Voto Parlamento Ue, dal 2026 gli inceneritori pagheranno le loro emissioni. “Roma ne tenga conto”, dice Francesco Ferrante del Kyoto Club - Nuova importante decisione del Parlamento Europeo, in direzione della transizione ecologica e della riduzione delle emissioni di gas climalteranti. ohga.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sostenibilit224 Ferrante Kyoto Club