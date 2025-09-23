Sostenibilità e innovazione | il futuro dell’hospitality si scrive ad Abano e Montegrotto

Padovaoggi.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come possono oggi le imprese del settore alberghiero crescere e diventare più competitive, coniugando sostenibilità e innovazione? Sarà questo il tema al centro del workshop gratuito organizzato da NexumPro insieme a Studio Lana Professionisti Associati, con la collaborazione di BCC Veneta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: sostenibilit - innovazione

