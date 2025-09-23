Sostenibilità e innovazione | il futuro dell’hospitality si scrive ad Abano e Montegrotto

Come possono oggi le imprese del settore alberghiero crescere e diventare più competitive, coniugando sostenibilità e innovazione? Sarà questo il tema al centro del workshop gratuito organizzato da NexumPro insieme a Studio Lana Professionisti Associati, con la collaborazione di BCC Veneta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Ricerca, innovazione e dialogo sulla sostenibilità sociale. Il caso del Servizio Cristiano, analizzato e presentato dalla prof.ssa Giorgia D’Allura, come esempio concreto di opera sociale. - facebook.com Vai su Facebook

A Venaus, l'innovazione incontra la sostenibilità. L’inaugurazione del nuovo sistema di desedimentazione continua, integrato con il solare flottante, testimonia l’avanguardia della capacità di innovazione che l'Italia porta in campo energetico e ambientale. In - X Vai su X

Innovazione, Carellario (Gruppo Maggioli): "Interoperabilità e regole per futuro sanità digitale" - A fare il punto con Adnkronos/Labitalia Alessandro Carellario, responsabile Pac e Progetti grandi clienti del Gruppo Maggioli e ... Come scrive adnkronos.com

Innovazione e tecnologia: il futuro del Made in Italy - Il futuro del Made in Italy risiede nell'innovazione e nella tecnologia, elementi chiave per mantenere la nostra competitività a livello globale. Riporta ilgiornale.it