Riconosciuta al gruppo Sofidel la medaglia Platinum per il suo impegno per la sostenibilità ambientale. Il gruppo cartario, nato nel’66 con sede a Porcari è oggi uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico e ormai da anni sta portando avanti una innovativa politica di sostenibilità che gli ha permesso di raggiunge il massimo riconoscimento previsto dal rating, posizionandosi nell’1% delle aziende con i punteggi più alti nel database globale EcoVadis, a conferma del suo lavoro nelle aree Ambiente, Lavoro e Diritti Umani, Etica e Approvvigionamento Sostenibile. Sofidel, tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in Italia e in Europa per il marchio Regina, ha ottenuto la Medaglia Platinum da EcoVadis – uno dei principali standard internazionali di rating ESG – per il suo impegno in sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sostenibilità ambientale. Medaglia Platinum per Sofidel nel rating del database EcoVadis