Sostenibilità ambientale Medaglia Platinum per Sofidel nel rating del database EcoVadis

Riconosciuta al gruppo Sofidel la medaglia Platinum per il suo impegno per la sostenibilità ambientale. Il gruppo cartario, nato nel’66 con sede a Porcari è oggi uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico e ormai da anni sta portando avanti una innovativa politica di sostenibilità che gli ha permesso di raggiunge il massimo riconoscimento previsto dal rating, posizionandosi nell’1% delle aziende con i punteggi più alti nel database globale EcoVadis, a conferma del suo lavoro nelle aree Ambiente, Lavoro e Diritti Umani, Etica e Approvvigionamento Sostenibile. Sofidel, tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in Italia e in Europa per il marchio Regina, ha ottenuto la Medaglia Platinum da EcoVadis – uno dei principali standard internazionali di rating ESG – per il suo impegno in sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

