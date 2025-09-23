Sostanza cancerogena e tossica per la fertilità la guardia di finanza sequestra 100 prodotti cosmetici

Massa Carrara, 23 settembre 2025 – Un’importante operazione della guardia di finanza di Massa Carrara ha portato al sequestro di oltre 100 prodotti cosmetici che contenevano una sostanza pericolosa perchè ritenuta cancerogena e al tempo stesso tossica per la fertilità delle donne. I cosmetici sequestrati contenevano ''Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide'', composto recentemente riclassificato come pericoloso ai sensi del nuovo Regolamento Ue 2025877, entrato in vigore proprio nei giorni scorsi. La normativa ne vieta la commercializzazione dal 1° settembre 2025, per i comprovati effetti negativi sulla salute riproduttiva e per il potenziale cancerogeno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

