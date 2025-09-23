Sospensione del programma RAI di punta dopo sole due puntate
La programmazione televisiva di Rai Due ha subito un’importante modifica con la sospensione del format serale “BellaMà”, dopo soltanto due puntate andate in onda. Questa decisione si è resa necessaria a seguito di risultati di ascolto insoddisfacenti, mentre la versione pomeridiana del programma continua a riscuotere consenso tra il pubblico. In questo approfondimento, si analizzano le ragioni della chiusura anticipata e le prospettive future per il conduttore e per la trasmissione. risultati di ascolto e decisione ufficiale. performance deludente della trasmissione serale. La prima puntata della versione serale di “BellaMà”, trasmessa domenica sera, ha raccolto solamente 411 mila spettatori, con uno share pari al 2,60%. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
