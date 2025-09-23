Sospensione del flusso idrico scuole chiuse a Santa Marinella

Santa Marinella, 23 settembre 2025 – A causa della sospensione del flusso idrico comunicata da Acea Ato 2 per la giornata di mercoledì 24 settembre 2025, il Comune di Santa Marinella ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio. La decisione è stata formalizzata con un’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco, motivata dall’impossibilità di garantire le necessarie condizioni igienico-sanitarie in assenza di acqua corrente. L’interruzione idrica si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione straordinaria sulla rete, finalizzati a migliorare l’efficienza del servizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it