Sorvegliato speciale tenta la fuga nella villetta ma viene raggiunto e arrestato

Alla vista della volante della polizia ha provato a nascondersi nei giardinetti di villetta Padre Pio a Caserta. L’uomo, napoletano di 55 anni, risulta essere un sorvegliato speciale e viene arrestato per la violazione della misura.E’ accaduto nel pomeriggio di lunedì. Una pantera della Squadra. 🔗 Leggi su Casertanews.it

sorvegliato speciale tenta fugaSorvegliato speciale tenta la fuga, raggiunto e arrestato dalla polizia - L’uomo, un cittadino italiano di 55 anni, è risultato essere pregiudicato per gravi reati contro il patrimonio e, per tale motivo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di ... Come scrive casertace.net

