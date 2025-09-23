Sorvegliato speciale tenta la fuga nella villetta ma viene raggiunto e arrestato

Alla vista della volante della polizia ha provato a nascondersi nei giardinetti di villetta Padre Pio a Caserta. L’uomo, napoletano di 55 anni, risulta essere un sorvegliato speciale e viene arrestato per la violazione della misura.E’ accaduto nel pomeriggio di lunedì. Una pantera della Squadra. 🔗 Leggi su Casertanews.it

