Sorpreso con eroina e contanti | era destinatario dell' aggravamento della misura cautelare

Nel pomeriggio dello scorso 17 agosto i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora con la custodia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

