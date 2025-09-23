Sorpreso a spacciare in via Montalbo arrestato un giovane con 50 dosi di crack e coca

Se ne andava spasso per il mercato di via Montalbo con 50 dosi di crack e cocaina. I carabinieri della stazione Falde hanno arrestato un ragazzo di 19 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio, dopo averlo sottoposto a un controllo. I militari infatti, dopo averlo visto cedere degli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

