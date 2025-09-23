Soragna sabato 27 e domenica 28 settembre arriva la Festa della Polenta

FESTA della POLENTA di SORAGNATorna a Soragna il weekend più goloso dell'anno! É protagonista la polenta. ma non solo!SABATO 27 e DOMENICA 28 OTTOBRE nel PARCO AREA FESTE di via Veneto- Sabato sera e domenica tutto il giorno nel PALAPOLENTA le specialità tipiche a base di polenta, maiale e.

