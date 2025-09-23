Sono venuto qui solo per questo Loro rappresentano il potere | De Zerbi batte il Psg il Marsiglia vince con papera dell’erede di Donnarumma

Un gol di Aguerd al quinto minuto. È quanto è bastato al Marsiglia di Roberto De Zerbi per battere il Psg nella quinta giornata di Ligue 1, salire a nove punti in cinque giornate e infliggere al club parigino la prima sconfitta stagionale. Al Vélodrome, in campionato, non accadeva da ben 14 anni. Un’impresa non da poco quella del club marsigliese, che già in Champions League aveva sfiorato il colpaccio, perdendo 2-1 nel finale al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Decisivo in negativo Lucas Chevalier, portiere francese arrivato al Paris Saint-Germain in estate come erede di Gianluigi Donnarumma, capitano della nazionale italiana che ha vinto il premio Yashin durante la cerimonio del Pallone d’Oro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono venuto qui solo per questo. Loro rappresentano il potere”: De Zerbi batte il Psg, il Marsiglia vince con papera dell’erede di Donnarumma

