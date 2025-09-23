Sono morta due volte l’ultima ho litigato con Dio gli ho urlato | ‘Diavolo no non posso stare qui’ E’ stato Gesù a riportarmi in vita | la storia di Pegi Robinson
Chi ci legge da tempo lo sa, le esperienze di pre-morte sono tanto surreali quanto frequenti e noi di FqMagazine ve ne abbiamo già raccontate molte, spiegando come anche la Scienza stia prendendo sempre più seriamente queste testimonianze facendone oggetto di indagine. Pegi Robinson, una donna di 64 anni, ha raccontato al tabloid britannico Mirror di essere morta due volte e di aver, nella seconda occasione, letteralmente litigato con Dio per poter tornare in vita. La sua esperienza più sconvolgente risale a quando aveva 25 anni ed era incinta di due gemelli. Una gravidanza extrauterina non diagnosticata correttamente le causò una gravissima emorragia interna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
