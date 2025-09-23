Il primo allarme è scattato intorno alle 20,30 sopra Copenaghen, quando alcuni droni di grandi dimensioni hanno iniziato a sorvolare l’area dell’aeroporto di Kastrup, il più importante della Danimarca. In pochi minuti si è scatenato il caos: decolli e atterraggi sospesi, voli cancellati e passeggeri in fila per ore. Secondo la polizia si sarebbe trattato di tre o quattro velivoli non riconducibili a un uso hobbistico, capaci di entrare e uscire dalla zona dello scalo senza essere immediatamente intercettati. Disagi e allerta nei due Paesi scandinavi. La serata si è trasformata in un incubo per i viaggiatori: circa cinquanta voli cancellati, settanta dirottati su altri scali danesi e svedesi, tra Malmö e Göteborg. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sono i russi!”: panico sui cieli d’Europa, aeroporti chiusi e voli cancellati