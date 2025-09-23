Sono i russi! | panico sui cieli d’Europa aeroporti chiusi e voli cancellati
Il primo allarme è scattato intorno alle 20,30 sopra Copenaghen, quando alcuni droni di grandi dimensioni hanno iniziato a sorvolare l’area dell’aeroporto di Kastrup, il più importante della Danimarca. In pochi minuti si è scatenato il caos: decolli e atterraggi sospesi, voli cancellati e passeggeri in fila per ore. Secondo la polizia si sarebbe trattato di tre o quattro velivoli non riconducibili a un uso hobbistico, capaci di entrare e uscire dalla zona dello scalo senza essere immediatamente intercettati. Disagi e allerta nei due Paesi scandinavi. La serata si è trasformata in un incubo per i viaggiatori: circa cinquanta voli cancellati, settanta dirottati su altri scali danesi e svedesi, tra Malmö e Göteborg. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
L’ex ambasciatore Boffo: “La Nato ha esteso l’influenza in zone considerate dai russi a loro vicine. Tutte le guerre sono iniziate così”
Ai Mondiali tornano i russi. Protesta l'ucraina Kharlan: "Neutrali? Sono dell'esercito"
Guerra ucraina, soldati russi si arrendono (per la prima volta) a una pattuglia di robot e droni di Kiev. «Sono nostri prigionieri»
3 mig russi non autorizzati sono entrati nello spazio aereo dell'#Etonia, dove sono rimasti per 12 minuti. Secondo la #Nato la risposta è stata immediata. Impegnati anche F35 italiani. Altri jet russi sorvolano a bassa quota piattaforma petrolifera polacca nel #Ba
Attacchi di droni ucraini colpiscono Mosca e Crimea: tre morti, panico nei cieli e obiettivi simbolici; Foreman: “Non cediamo al panico ma serve più pressione su Mosca”; Operazione Spiderweb: i droni ucraini distruggono 41 bombardieri russi fino in Siberia.
MIG RUSSI NEI CIELI UE/ “Ecco i veri poteri che decideranno la fine della guerra in Ucraina” - Ieri l’UE ha presentato il 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo riporta ilsussidiario.net
Mig russi nei cieli dell’Estonia: mons. Grusas (Lituania) al Sir, “bisogna avere il coraggio di dire: basta”. Appello alla “saggezza” - Gintaras Grušas, arcivescovo di Vilnius (Lituania) e presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa. Come scrive agensir.it