sono 48 le tartarughe colpite dalla sindrome che le debilita

L’altro ieri alcuni rappresentanti di Europa Verde Ravenna (Fausto Bordini e Antonio Lazzari) e di Ambiente e Territorio (Marco Maiolini) sono stati ospiti a bordo della barca a vela dell’associazione Vela Verde APS ( velaverde.org ). Il gruppo ha navigato tutta la mattina al largo delle coste ravennati aderendo alla giornata di Lega Ambiente “ Puliamo il mondo ”, alla ricerca di plastiche e rifiuti galleggianti da recuperare. Colta l’occasione per raccogliere anche dei campioni di acqua marina che saranno consegnati alla Fondazione Cetacea di Riccione. "La Fondazione è a nostro avviso una delle poche realtà private del territorio che garantisce dati pubblici, verificabili e di qualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

