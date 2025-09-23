Sono 48 le tartarughe colpite dalla sindrome che le debilita
L’altro ieri alcuni rappresentanti di Europa Verde Ravenna (Fausto Bordini e Antonio Lazzari) e di Ambiente e Territorio (Marco Maiolini) sono stati ospiti a bordo della barca a vela dell’associazione Vela Verde APS ( velaverde.org ). Il gruppo ha navigato tutta la mattina al largo delle coste ravennati aderendo alla giornata di Lega Ambiente “ Puliamo il mondo ”, alla ricerca di plastiche e rifiuti galleggianti da recuperare. Colta l’occasione per raccogliere anche dei campioni di acqua marina che saranno consegnati alla Fondazione Cetacea di Riccione. "La Fondazione è a nostro avviso una delle poche realtà private del territorio che garantisce dati pubblici, verificabili e di qualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sono - tartarughe
Lieto evento a Punta Marina: sono nate le prime 51 tartarughe Caretta Caretta
A Punta Marina sono nate le prime tartarughe Caretta caretta del Ravennate
Sono nate le tartarughe. Si sono schiuse 51 uova. La gioia dei volontari che le hanno vegliate
Episodio 4 - Enrico e i suoi amici Le tartarughe marine sono vittime del bycatch e di incidenti con le eliche, ma possono contare su veri ospedali dedicati al loro recupero e riabilitazione. Come Enrico, una tartaruga ferita che è tornata a nuova vita grazie al - facebook.com Vai su Facebook
Sono 48 le tartarughe colpite dalla sindrome che le debilita; Uno specchio d’acqua salverà le tartarughe dalle guance rosse.