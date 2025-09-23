Sono 48 le tartarughe colpite dalla sindrome che le debilita

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’altro ieri alcuni rappresentanti di Europa Verde Ravenna (Fausto Bordini e Antonio Lazzari) e di Ambiente e Territorio (Marco Maiolini) sono stati ospiti a bordo della barca a vela dell’associazione Vela Verde APS ( velaverde.org ). Il gruppo ha navigato tutta la mattina al largo delle coste ravennati aderendo alla giornata di Lega Ambiente “ Puliamo il mondo ”, alla ricerca di plastiche e rifiuti galleggianti da recuperare. Colta l’occasione per raccogliere anche dei campioni di acqua marina che saranno consegnati alla Fondazione Cetacea di Riccione. "La Fondazione è a nostro avviso una delle poche realtà private del territorio che garantisce dati pubblici, verificabili e di qualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sono 48 le tartarughe colpite dalla sindrome che le debilita

© Ilrestodelcarlino.it - Sono 48 le tartarughe colpite dalla sindrome che le debilita

In questa notizia si parla di: sono - tartarughe

Lieto evento a Punta Marina: sono nate le prime 51 tartarughe Caretta Caretta

A Punta Marina sono nate le prime tartarughe Caretta caretta del Ravennate

Sono nate le tartarughe. Si sono schiuse 51 uova. La gioia dei volontari che le hanno vegliate

Sono 48 le tartarughe colpite dalla sindrome che le debilita; Uno specchio d’acqua salverà le tartarughe dalle guance rosse.

Cerca Video su questo argomento: Sono 48 Tartarughe Colpite