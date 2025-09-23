Sonia e Simone scoprono il sesso del bambino a Temptation Island e poi | perché si sono lasciati

Simone e Sonia al capolinea, a Temptation Island e poi. di nuovo insieme per scoprire il sesso del figlio. È andata in onda ieri su Canale 5 la seconda puntata di Temptation Island e poi., durante la quale si è parlato del rapporto tra Sonia e Simone, tra pochi mesi diventeranno genitori per la prima volta ma ad oggi non sono più una coppia. È un momento particolare per entrambi, dopo Temptation Island avevano deciso di concedersi un’altra possibilità dopo aver scoperto che lei è incinta ma dopo poco si sono detti di nuovo addio. Il motivo? Lei ha spiegato. “Le cose tra noi sono cambiate drasticamente perché pochissimi giorni dopo la fine del programma ho scoperto alcune situazioni a me molto sgradevoli che riguardavano Simone addirittura prima di iniziare questa avventura”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Sonia e Simone scoprono il sesso del bambino a Temptation Island e poi: perché si sono lasciati

In questa notizia si parla di: sonia - simone

