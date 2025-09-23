Sondrio ex Bar Desa | un canone calmierato per ridare vita ai locali di piazzale Bertacchi

Da quando, nel settembre dell'anno scorso è stata revocata definitivamente la licenza al Bar Desa, i locali di piazzale Bertacchi che lo ospitano, di proprietà comunale, sono rimasti vuoti e inutilizzati.Sicuramente un sospiro di sollievo sotto il profilo della sicurezza, visti i numerosi eventi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

