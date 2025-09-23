Sondaggio crolla il centrosinistra | il Pd scende al 22% Avs perde mezzo punto
Se la maggioranza raggiunge il 49% grazie ad un aumento di mezzo punto percentuale, il centrosinistra scende al 29% perdendo l'1,5%. Ancora più tragica la situazione nel campo largo, che non tiene conto di Azioni, che tocca il 44,5% con un calo clamoroso del 2.5%. A rivelarlo è il sondaggio di Noto per Porta a Porta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
