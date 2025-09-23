Sondaggi politici Fratelli d’Italia stabile al 30% il Pd cala di mezzo punto

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia stabile e Pd in calo. Secondo l'ultimo sondaggio politico realizzato dall'Istituto Noto per Porta a Porta, con dati aggiornati al 23 settembre, vedono Fratelli d'Italia invariato al 30%, mentre il Pd perde mezzo punto (-0,5%) attestandosi al 22%. Anche il Movimento 5 stelle resta al 13%. La Lega al 9% guadagna . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

