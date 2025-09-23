Sondaggi | il Pd è in calo il centrodestra avanza e stacca il campo largo

Cosa accadrebbe se si votasse oggi? Secondo i sondaggi di Noto per Porta a porta, Fratelli d'Italia otterrebbe il consenso del 30% dei votanti, mentre il Pd di Elly Schlein si fermerebbe al 22% e il M5s al 13%. Rispetto all'ultima rilevazione il partito della premier resta stabile mentre i dem. 🔗 Leggi su Today.it

Sondaggi politici, chi sale e chi scende: in calo Fdi e Pd, nel Centrosinistra crescono M5s e Avs

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in calo dell’1,2 per cento

Sondaggi politici, calo bruschissimo e inaspettato: in due a piangere! Gli altri godono

Sondaggi Swg: Meloni in calo, Schlein tiene. Crescono Conte e Salvini - I dati alla vigilia del voto nelle Marche

Sondaggio Termometro Politico cresce ancora FDI torna sopra il 22% il PD In calo i 5 Stelle sondaggio completo https://sondaggibidimedia.com/sondaggio-termometro-politico-12-settembre/

Sondaggi politici, balzo in avanti per Azione di Calenda, in calo Pd e Avs; Sondaggi politici, Fratelli d’Italia crolla e si allontana dal 30%: bene M5s e Lega; Mozione di sfiducia della Lega. Di Maio: prima taglio parlamentari.

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia stabile al 30%, il Pd cala di mezzo punto - Secondo l'ultimo sondaggio politico realizzato dall'Istituto Noto per Porta a Porta, con dati aggiornati al 23 settembre, vedono Fratelli d'Italia invariato al ... Si legge su msn.com

Sondaggi politici: FdI e Pd rafforzano il loro consenso, M5S in flessione - Panorama politico in evoluzione: FdI e Pd guadagnano consensi, M5S rallenta e le altre forze mostrano dinamiche differenti. Secondo notizie.it