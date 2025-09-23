Sondaggi il dato é clamoroso | chi può sorridere davvero

Tvzap.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l’ultimo sondaggio SWG per il Tg La7, (22 settembre 2025), Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni resta al vertice delle intenzioni di voto con il 30,2%, ma registra un lieve calo dello 0,2% rispetto alla settimana precedente. Il distacco con gli altri partiti rimane ampio, anche se il segnale mostra un primo cedimento nella tenuta del consenso. Leggi anche: Guerriglia per Gaza, partono cariche e manganellate: panico in stazione Leggi anche: Triste lutto per Schifani, la notizia é appena arrivata Il Partito Democratico fermo al 21,9%. Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein si conferma stabile al 21,9%. 🔗 Leggi su Tvzap.it

sondaggi il dato 233 clamoroso chi pu242 sorridere davvero

© Tvzap.it - Sondaggi, il dato é clamoroso: chi può sorridere davvero

In questa notizia si parla di: sondaggi - dato

In Onda, la Ghisleri spezza i sogni della sinistra: "Il dato forte dei sondaggi"

Sondaggi politici, in crescita M5s e Avs: raggiungano il dato più alto dalle europee di un anno fa

“Un balzo in avanti”. Sondaggi, il dato è clamoroso: c’è chi può sorridere davvero

Cerca Video su questo argomento: Sondaggi Dato 233 Clamoroso