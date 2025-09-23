Sondaggi il dato é clamoroso | chi può sorridere davvero
Secondo l'ultimo sondaggio SWG per il Tg La7, (22 settembre 2025), Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta al vertice delle intenzioni di voto con il 30,2%, ma registra un lieve calo dello 0,2% rispetto alla settimana precedente. Il distacco con gli altri partiti rimane ampio, anche se il segnale mostra un primo cedimento nella tenuta del consenso. Il Partito Democratico fermo al 21,9%. Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein si conferma stabile al 21,9%.
