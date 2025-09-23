Sondaggi il dato che gela Schlein prima delle regionali

Fratelli d'Italia ben oltre il 30 per cento, in leggerissimo calo ma sempre saldamente primo partito del nostro Paese, distanziando il Partito Democratico di oltre 8 punti percentuali che vede ridursi il divario con il Movimento 5 stelle. È questo il quadro politico che emerge dal nuovo sondaggio Swg per il TgLa7 trasmesso nella serata di ieri, lunedì 22 settembre 2025. Dati importanti che arrivano pochi giorni prima del voto per le Regionali nelle Marche, in Valle d'Aosta e in Calabria. Fratelli d'Italia, come dicevamo, registra un lievissimo calo dello 0,2%, attestandosi al 30,2%. Numeri che indicano come il partito di Giorgia Meloni sia molto forte incontrando il gradimento di una fetta consistente di elettori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sondaggi, il dato che gela Schlein prima delle regionali

In questa notizia si parla di: sondaggi - dato

In Onda, la Ghisleri spezza i sogni della sinistra: "Il dato forte dei sondaggi"

Sondaggi politici, in crescita M5s e Avs: raggiungano il dato più alto dalle europee di un anno fa

“Un balzo in avanti”. Sondaggi, il dato è clamoroso: c’è chi può sorridere davvero

#SONDAGGI CALABRIA Roberto Occhiuto, governatore uscente e ricandidato presidente della Regione Calabria per il centrodestra, in vantaggio sugli sfidanti per la guida della Cittadella. E’ quanto emerge dagli ultimi sondaggi apparsi in questi giorni, anche - facebook.com Vai su Facebook

I sondaggi vanno sempre presi con le molle, parliamo di di tendenze. Ma in relazione alla contestazione a Lotito e a Forza Italia sulla Lazio c'è un dato interessante (legato naturalmente pure a tanti altri fattori): ora la Lega stacca Fi dello 0,6%. Poco tempo fa e - X Vai su X

Elly Schlein attacca Meloni ad 'Otto e mezzo', ma Lilli Gruber la gela: Chi la capisce se parla così?; Il sondaggio che gela l'opposizione; Pd in caduta libera, Schlein ha un problema: “Chi la capisce?”.

Schlein e la sindrome del 21 per cento. La leader del Pd e il dilemma dei sondaggi - Il Partito democratico dopo un discreto exploit iniziale continua a galleggiare nelle rilevazioni. Da ilfoglio.it

Sondaggio Swg: Meloni in calo, Schlein stabile. Crescono Conte e Salvini – I dati alla vigilia del voto nelle Marche - Dove sono già i caccia e i 3mila militari italiani schierati sul fronte Est dell’Europa, altri 10mila in allerta. Scrive msn.com