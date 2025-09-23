Sommer Trofeo Yashin terzo posto per lo svizzero | l’elogio dell’Équipe

Sommer Trofeo Yashin. La serata del Pallone d’Oro a Parigi ha regalato un momento di grande orgoglio italiano con il riconoscimento a Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Manchester City ha messo in bacheca per la seconda volta in carriera il prestigioso Trofeo Yashin, che lo incorona come il miglior portiere della stagione. A quattro anni di distanza dal primo trionfo del 2021, arrivato dopo l’ Europeo vinto con l’ Italia, Donnarumma ha replicato grazie a un’annata straordinaria a Parigi, culminata con la conquista della Champions League, della Ligue 1 e della Coppa di Francia. La vittoria di Donnarumma è stata netta, ma il podio ha riservato una piacevole sorpresa per i colori nerazzurri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it