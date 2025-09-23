Sommer Trofeo Yashin terzo posto per lo svizzero | l’elogio dell’Équipe
Sommer Trofeo Yashin. La serata del Pallone d’Oro a Parigi ha regalato un momento di grande orgoglio italiano con il riconoscimento a Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Manchester City ha messo in bacheca per la seconda volta in carriera il prestigioso Trofeo Yashin, che lo incorona come il miglior portiere della stagione. A quattro anni di distanza dal primo trionfo del 2021, arrivato dopo l’ Europeo vinto con l’ Italia, Donnarumma ha replicato grazie a un’annata straordinaria a Parigi, culminata con la conquista della Champions League, della Ligue 1 e della Coppa di Francia. La vittoria di Donnarumma è stata netta, ma il podio ha riservato una piacevole sorpresa per i colori nerazzurri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: sommer - trofeo
Trofeo Yashin: Donnarrumma favorito, c’è anche Sommer. Tutti i candidati
Sommer tra i migliori: è nella top 10 per il Trofeo Yashin
#Caprile per l'Inter, le situazioni di #DiGregorio e #Sommer, la scelta del #PSG su Donnarumma e la vittoria del trofeo Yashin NUOVO VIDEO CON @eleonora_trotta, @maugirzio_russo e Silvano Martina, ex portiere e storico agente di Gianluigi #Buffon - X Vai su X
UFFICIALE - Pallone d'Oro, Yann Sommer si classifica terzo, dunque sul podio, nel trofeo Yachine. Vince Donnarumma. - facebook.com Vai su Facebook
Classifica Yashin, Donnarumma ha vinto il premio come miglior portiere al Pallone d'Oro 2025, Sommer è terzo; Pallone d'Oro 2025: Lautaro al 20° posto, Dumfries 25°. Sommer 3° al Trofeo Yashin; Pallone d'Oro 2025, assegnati i primi premi: Donnarumma vince il Trofeo Yashin, terzo Sommer.
Sommer terzo al 'Trofeo Yashin': "Portiere tra i più affidabili d'Europa. All'Inter stagione (quasi) di successo" - Ieri sera, al Théâtre du Chatelet di Parigi, Gianluigi Donnarumma ha messo in bacheca il secondo 'Trofeo Yashin' in carriera, il premio che incorona il miglior portiere della stagione nella serata del ... Lo riporta msn.com
Trofeo Yashin, svelata la posizione di Sommer: il messaggio dell’Inter - Nella cerimonia del Pallone d’Oro c’è spazio anche per il Trofeo Yashin, al quale Sommer era candidato. Riporta spaziointer.it