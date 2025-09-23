Sommer Inter L’Équipe lo celebra | Tra i più affidabili d’Europa

Sommer Inter, le ultime sul momento del portiere svizzero ex Bayern Monaco dopo l’inizio altalenante di stagione. Tutti i dettagli in merito. Nel corso della serata del Pallone d’Oro tenutasi ieri al Théâtre du Chatelet di Parigi, Yann Sommer, portiere dell’ Inter, ha conquistato il terzo posto nel Trofeo Yashin, il premio che incorona il miglior portiere dell’anno. Nonostante non sia riuscito a salire sul gradino più alto del podio, l’ex portiere del Bayern Monaco ha ottenuto un risultato straordinario, che testimonia la sua grande stagione con i nerazzurri. Una stagione straordinaria con l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer Inter, L’Équipe lo celebra: «Tra i più affidabili d’Europa»

