Solofra visita del simulacro di San Michele Arcangelo presso l' Ospedale Landolfi e il Pain Control Center Hospice
Il venerato simulacro di San Michele Arcangelo, santo patrono di Solofra, sarà accolto nelle strutture ospedaliere e sanitarie della cittadina irpina. In occasione dell’anno giubilare, la Chiesa Collegiata di San Michele Arcangelo e la Parrocchia di San Giuliano Martire hanno organizzato per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: solofra - visita
RSC radio Solofra city-Pagina''. . Il saluto di Padre Vincenzo - facebook.com Vai su Facebook
Solofra, visita del simulacro di San Michele Arcangelo presso l'Ospedale Landolfi e il Pain Control Center Hospice; Solofra domani accogliere il Patrono di Montoro San Nicola da Tolentino; Solofra in festa per San Michele Arcangelo.
Acitrezza, sabato 30 la visita del simulacro del patrono San Giovanni Battista alla vicina comunità di Aci Castello. - Sarà una giornata storica ed eccezionale quella che vivranno, sabato 30 agosto, le comunità di Acitrezza e Aci Castello. Come scrive blogsicilia.it
UNITALSI in visita alla Collegiata di San Michele a Solofra - Un pomeriggio di incontro e scoperta dei beni storico artistici di Solofra per i volontari dell’UNITALSI Campania. Scrive orticalab.it