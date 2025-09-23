A Dionigi converrà metterli in una teca e preservarli (almeno) fino a sabato alle 15 quando - al ‘Druso’ di Bolzano - dovranno scendere in campo contro il Sudtirol. Parliamo di Libutti, Papetti e Bonetti, al momento gli unici difensori di ruolo a disposizione della Reggiana. A questo terzetto potrebbe aggiungersi (almeno per la prima panchina e magari per uno spezzone) l’attesissimo Magnani che però sta seguendo un percorso di ricondizionamento atletico e non potrà forza i tempi più del necessario. Come braccetto a sinistra potrebbe eventualmente fare qualche minuto Tripaldelli che resta un laterale puro, ma al Bari ha ricoperto qualche volta anche questo ruolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Solo tre difensori per Dionigi. Magnani in panchina col Sudtirol?