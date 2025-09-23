Solo la Spal di Gibì vinse senza un bomber Anche le statistiche dicono che serve di più

Nella stagione 1991-92, la mitica Spal di Gibì Fabbri conquistò la promozione in serie B senza un vero e proprio goleador. Quella squadra risultò nettamente la più prolifica del campionato senza giocatori in doppia cifra: i centrocampisti Bottazzi e Zamuner segnarono nove reti ciascuno, Mezzini sette e Labardi sei. Si tratta però di un’eccezione, perché le formazioni vincenti quasi sempre possono contare su un bomber di riferimento e magari anche si una spalla in grado di andare a segno con continuità. Le ultime due formazioni spalline capaci di effettuare il salto di categoria – entrambe guidate da Leonardo Semplici – ne rappresentano il classico esempio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

