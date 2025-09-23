Solidarietà doppio appuntamento gastronomico per acquistare un defibrillatore

Ferraratoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione culturale 'La Mantide' di Maiero, nel Comune di Portomaggiore, sta organizzando per la giornata di domenica 28 settembre due speciali momenti a pranzo e cena per raccogliere fondi. Obiettivo acquistare un defibrillatore da collocare in piazza Elide Ferrari, nel centro del paese, a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

